«Она не модель»: девушка из Грозного рассказала о юной жене Байсарова

Стали известны некоторые подробности об Аламат, 18-летней невесте миллионера Руслана Байсарова, бывшего зятя Аллы Пугачевой, отца сына Кристины Орбакайте Дени. Вопреки данным, которые прозвучали в средствах массовой информации, девушка не работает в индустрии моды.

«Она не модель, как многие СМИ написали», — сообщила «МК» менеджер свадебного салона в Грозном, где заказала платье невеста.

«Я знаю Аламат с детства. Она прекрасная девушка, очень образованная, из хорошей семьи, публичности ей не нужно, застенчивая больно», — рассказала она.

По словам сотрудницы салона, с датой свадьбы Байсаров определился довольно быстро, хотя готовились к ней давно. Буквально за два дня они подогнали понравившееся невесте платье под ее размеры.

В отличие от многочисленных российских звезд, Аламат не пошла на поводу у моды и не стала заказывать сразу два свадебных наряда, вполне удовлетворившись одним. По словам сотрудницы салона, невеста миллионера оказалась одной из самых красивых невест, которых она когда-либо видела.