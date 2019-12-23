Модно и стильно: Ани Лорак отметилась в актуальной дубленке и джинсах

Эксперт по имиджу Елена Бестави прокомментировала один из повседневных образов исполнительницы.

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави, оценивая один из образов певицы, подметила, что 41-летняя Ани Лорак не прогадала с выбором наряда. Экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу отметилась в актуальной дубленке, подчеркнув фигуру светло-голубыми джинсами-бойфрендами. Особое внимание знаменитость уделила аксессуарам, подобрав к образу объемную сумку, визуально напоминающую авоську за счет декора в виде плетения.

По словам эксперта в сфере моды, зачастую у артистов появляется потребность в простом дизайне, комфортной и удобной одежде, не сковывающей движения. И связано это, в первую очередь с тем, что публичным людям приходится появляться на людях, будь-то концерт или светское мероприятие — в ярких нарядах.

Бестави не сомневается в том, что выбрав дубленку-авиатор бежевого оттенка Ани хотела смешаться с толпой, собрав look, который не бросается в глаза.

«При этом образ вполне модный, стильный. Удачное цветовое сочетание — бежевого с голубым. Лорак примерила актуальную в этом сезоне дубленку-авиатор свободного кроя, что абсолютно не портит фигуру нашей героини. Джинсы-бойфренды на Ани сидят хорошо. Могу похвалить певицу за аксессуары — сумку с имитацией плетения, напоминающую авоську. Главное, что ей удобно и комфортно», — экспертно резюмировала стилист.

Напомним, что Ани Лорак строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. По словам певицы, возлюбленный с легкостью нашел общий язык с ее дочкой — восьмилетней Софией.