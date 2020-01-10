«Стройные ноги достойны любования»: Валерия в пиджаке с фатином заслужила похвалу стилиста

На съемках нового клипа 51-летняя супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина отметилась в черном пиджаке с белым фатином. Образ Валерии по достоинству оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави. Стоит отметить, что артистка отдала предпочтение голливудскому тренду, о котором ранее в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. Соведущая историка моды Александра Васильева заверила, что удлиненные жакеты будут пользоваться большой популярностью у представительниц прекрасного пола.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт в области моды уточнила, что как концертный и сценический образ этот наряд Валерии имеет полное право на существование. Единственное, что вызвало недовольство стилиста так это цветовое решение. По мнению Бестави, подобный контраст черного и белого лишил возлюбленную Иосифа Пригожина запоминающихся черт — иными словами Валерия просто потерялась. При этом имиджмейкер похвалила певицу за то, что та не побоялась облачиться в мини, сделав акцент на ногах.