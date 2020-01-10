Звездный стиль

«Стройные ноги достойны любования»: Валерия в пиджаке с фатином заслужила похвалу стилиста

Знаменитость поддержала голливудский тренд, о котором в эфире программы «Модный приговор» напоминала Эвелина Хромченко.

«Стройные ноги достойны любования»: Валерия в пиджаке с фатином заслужила похвалу стилиста
Валерия (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

На съемках нового клипа 51-летняя супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина отметилась в черном пиджаке с белым фатином. Образ Валерии по достоинству оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави. Стоит отметить, что артистка отдала предпочтение голливудскому тренду, о котором ранее в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. Соведущая историка моды Александра Васильева заверила, что удлиненные жакеты будут пользоваться большой популярностью у представительниц прекрасного пола.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт в области моды уточнила, что как концертный и сценический образ этот наряд Валерии имеет полное право на существование. Единственное, что вызвало недовольство стилиста так это цветовое решение. По мнению Бестави, подобный контраст черного и белого лишил возлюбленную Иосифа Пригожина запоминающихся черт — иными словами Валерия просто потерялась. При этом имиджмейкер похвалила певицу за то, что та не побоялась облачиться в мини, сделав акцент на ногах.

Певица Валерия
Валерия примерила жакет с белым фатином, дополнив образ высокими кожаными сапогами на шпильке (Фото: Instagram.com/valeriya)

«Что я могу сказать про образ Валерии — это история контраста цветовой гаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака и воздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини в черных эластичных колготах достойны самых высоких похвал и любования. Не стоит забывать, что это сценический образ. Однако хотелось бы отметить, что такой яркий контраст белого и черного не совсем подходит Валерии. Она теряется на фоне этих оттенков. Не читается присущая ей хрупкость. Вообще по стилистическому решению возлюбленная Пригожина ближе к наивной романтике. А на этом примере мы видим, что имеющая плотную и жесткую форму ткань пиджака нашу героиню так скажем убивает», — экспертно резюмировала стилист.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валерияестественная красотаЗвездный стильИосиф Пригожинкрасота вне возрастамода и стильпевица Валерия
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Стройные ноги достойны любования»: Валерия в пиджаке с фатином заслужила похвалу стилиста
Интересно?
Поделись с друзьями: