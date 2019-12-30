«Это гениально!»: на «Модном приговоре» преобразили тетю Киркорова

В руках стилистов новогоднего «Модного приговора» оказались родственники Филиппа Киркорова: папа Бедрос, дядя Хари и тетя Мари. Король российской эстрады главным образом был недоволен стилем своей тети, которая категорически отказывается надевать модные вещи, которые он ей покупает.

Женщина некогда была известной оперной певицей в Болгарии и немного устала от ярких сценических костюмов. Сейчас она полностью посвятила себя дому и воспитанию детей Киркорова.

«Мне так уютно. Что мне доказывать? Что у меня есть одежда? Я Филиппа понимаю, потому что мы всегда на виду. И я – часть его авторитета. Я обещаю, что сделаю все, что необходимо», — сказала тетя Мари.

По признанию женщины, у нее пока нет внутренней мотивации, чтобы захотеть наряжаться. С тех пор, как она ушла со сцены, «внутри нее погас огонек». «Артист – натура тонкая», — сказала она.

«Я твоя мотивация! Ты тетя Филиппа Киркорова!» — возразил Филипп.

Тем не менее, как только за дело взялись стилисты шоу, женщина преобразилась не только внешне, но и внутренне. Она стала увереннее говорить и даже ходить по подиуму.

Вначале бывшая оперная певица появилась перед зрителями шоу в брючном костюме в модную черно-белую клетку «гусиная лапка». На шее у Мари красовался большой алый бант.

Затем женщина предстала в актуальном цвете «красный велосипед». Стилисты подобрали для нее куртку-дубленку, леопардовую юбку, ботинки на шнуровке. Образ завершила трендовая сумочка.

Последний образ Мари особенно понравился Филиппу – его тетя появилась на подиуме в образе восточной красавицы, с тюрбаном на голове и в блестящем кардигане по типу национального халата.