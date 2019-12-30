Звездный стиль

«Она волосы хной красит дома»: Киркоров представил свою знаменитую тетю

Мари долго работала оперной певицей в США.

«Она волосы хной красит дома»: Киркоров представил свою знаменитую тетю
Филипп Киркоров. Фото Михаила Фролова. КП.

Очередной выпуск «Модного приговора» оказался необычным. В студию «Первого канала» явился сам король российской эстрады вместе со своим семейством. И, если детей Киркорова Мартина и Аллу-Викторию, а также отца Бедроса многие телезрители знали, то с его тетей Мари и дядей Хари многие познакомились впервые.

Вначале Филипп представил публике своего папу Бедроса, он подчеркнул, что очень благодарен ему за подаренную жизнь, а также за то блестящее образование, которое певец получил.

Представляя свою тетю, Киркоров нежно обнял ее за плечи и сказал: «Весь дом сегодня лежит на плечах моей тети Мари. Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина. Она знаменитая оперная певица, у нее очень красивое сопрано, поэтому в нашем доме всегда звучит классическая музыка, мои дети растут на ней. Получают благодаря тете музыкальное образование».

Тетя Мари. Кадр из "Модного приговора". Фото
Тетя Мари. Кадр из «Модного приговора»

Еще один родственник Киркорова, который решил поддержать его на шоу – дядя Хари. По словам Филиппа, он очень близок ему по духу. «Дядя не имеет отношения к музыке, всегда был белой вороной в семье, занимаясь спортом и бизнесом. Сейчас он живет с нами, переехав в Россию из Болгарии.

«Дядя Хари ходит на каждые тренировки Мартина, занимается с ним футболом, стоит на воротах. Прошу заметить, что дяде 85 лет, папа в этом году 87-летие отметил», — рассказал Киркоров.

Про возраст тети король эстрады решил промолчать.

Тетя Мари. Кадр из "Модного приговора". Фото
Тетя Мари. Кадр из «Модного приговора»

Вопреки ожиданиям зрителей, певец пришел на передачу в качестве истца, а не ответчика. Филипп заявил, что у его тети прекрасная фигура, и он постоянно покупает ей вещи, но она отказывается их носить, полностью посвятив себя детям и домашним хлопотам.

«Она даже волосы хной красит дома. Сама!» — с ужасом в голосе произнес Киркоров.

Александр Васильев сочувственно вздохнул в ответ.

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«Она волосы хной красит дома»: Киркоров представил свою знаменитую тетю
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