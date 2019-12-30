«Она волосы хной красит дома»: Киркоров представил свою знаменитую тетю

Очередной выпуск «Модного приговора» оказался необычным. В студию «Первого канала» явился сам король российской эстрады вместе со своим семейством. И, если детей Киркорова Мартина и Аллу-Викторию, а также отца Бедроса многие телезрители знали, то с его тетей Мари и дядей Хари многие познакомились впервые.

Вначале Филипп представил публике своего папу Бедроса, он подчеркнул, что очень благодарен ему за подаренную жизнь, а также за то блестящее образование, которое певец получил.

Представляя свою тетю, Киркоров нежно обнял ее за плечи и сказал: «Весь дом сегодня лежит на плечах моей тети Мари. Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина. Она знаменитая оперная певица, у нее очень красивое сопрано, поэтому в нашем доме всегда звучит классическая музыка, мои дети растут на ней. Получают благодаря тете музыкальное образование».

Еще один родственник Киркорова, который решил поддержать его на шоу – дядя Хари. По словам Филиппа, он очень близок ему по духу. «Дядя не имеет отношения к музыке, всегда был белой вороной в семье, занимаясь спортом и бизнесом. Сейчас он живет с нами, переехав в Россию из Болгарии.

«Дядя Хари ходит на каждые тренировки Мартина, занимается с ним футболом, стоит на воротах. Прошу заметить, что дяде 85 лет, папа в этом году 87-летие отметил», — рассказал Киркоров.

Про возраст тети король эстрады решил промолчать.

Вопреки ожиданиям зрителей, певец пришел на передачу в качестве истца, а не ответчика. Филипп заявил, что у его тети прекрасная фигура, и он постоянно покупает ей вещи, но она отказывается их носить, полностью посвятив себя детям и домашним хлопотам.

«Она даже волосы хной красит дома. Сама!» — с ужасом в голосе произнес Киркоров.

Александр Васильев сочувственно вздохнул в ответ.