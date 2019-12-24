Звездный стиль

«Ягодки просто»: дочери Алсу появились на вечеринке в костюмах морячек

Микелла очень похожа на свою старшую сестру Сафину.

«Ягодки просто»: дочери Алсу появились на вечеринке в костюмах морячек
Микелла Абрамова. Фото https://www.instagram.com/mikellaabramova/

11-летняя Микелла и 13-летняя Сафина Абрамовы, дочери Алсу, появились на одной из новогодних вечеринок в образе морячек.

На девочках были надеты тельняшки с форменным матросским воротником, бескозырки и блестящие короткие юбочки, обшитые пайетками. Фотографией в морском новогоднем образе Микелла поделилась в своем блоге. Снимок вызвал настоящий ажиотаж, поскольку кадры со старшей сестрой звезды «Голоса» редко появляются в Сети.

«Ой, девочки! Какие вы красивые! Хорошенькие – прелесть. Ягодки просто», «Какие взрослые уже», «Необычные наряды. Макияж очень красивый! Яркие! Молодцы!» — написали в комментариях поклонники.

Не удержалась от проявления эмоций и сама Алсу, которая оставила под снимком многочисленные сердечки.

Среди фолловеров также затеялся спор – на кого похожи девочки. Одни посчитали, что Сафина – копия мамы, а Микелла – папы, другие – наоборот. Третьи сочли, что обе девочки похожи на папу, а четвертые – на маму.

А как считаете вы, в кого пошли девочки?

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«Ягодки просто»: дочери Алсу появились на вечеринке в костюмах морячек
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