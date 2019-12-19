Звездный стиль

«Не боится выглядеть эпатажно»: Галкин пришел на новогодний огонек в белом пальто

Образ артиста оценит тренд-аналитик Максим Зарипов.

«Не боится выглядеть эпатажно»: Галкин пришел на новогодний огонек в белом пальто
Максим Галкин. Фото Global look press

Максим Галкин появился на съемках «Новогодней ночи на Первом» в классическом костюме с белой сорочкой и бабочкой. Поверх него артист накинул мягкое белое пальто, сильно напоминающее халат доктора. Чем не повод для разговоров злопыхателей?

Максим Галкин. Фото
Максим Галкин. Фото Первого канала.

Однако тренд-аналитик Максим Зарипов вовсе не считает, что комик оделся как-то не так и не к месту.

«Часто в адрес Галкина бросают реплики, что он одет дорого, но безвкусно, но это не так, у него есть индивидуальный стиль. Максим склонен к самоиронии, поэтому не боится выглядеть эпатажно. И эпатаж у него на грани – на стыке дозволенного и недозволенного. Некоторые странные вещи, которые он выбирает, на нем смотрятся достаточно органично.

И это не вызывает улыбки, нет желания критиковать, смеяться над его стилем, как это бывает с Басковым или Киркоровым, которые надевают все самое дорогое сразу, красуясь друг перед другом. И выглядят как райские птицы, а точнее, как попугаи. Самоирония – одно из лучших качеств, которое может быть у человека, оно говорит о его высоком интеллекте», — прокомментировал Максим Зарипов Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостимода и стильНовый год
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не боится выглядеть эпатажно»: Галкин пришел на новогодний огонек в белом пальто
Интересно?
Поделись с друзьями: