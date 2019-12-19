«Не боится выглядеть эпатажно»: Галкин пришел на новогодний огонек в белом пальто

Максим Галкин появился на съемках «Новогодней ночи на Первом» в классическом костюме с белой сорочкой и бабочкой. Поверх него артист накинул мягкое белое пальто, сильно напоминающее халат доктора. Чем не повод для разговоров злопыхателей?

Однако тренд-аналитик Максим Зарипов вовсе не считает, что комик оделся как-то не так и не к месту.

«Часто в адрес Галкина бросают реплики, что он одет дорого, но безвкусно, но это не так, у него есть индивидуальный стиль. Максим склонен к самоиронии, поэтому не боится выглядеть эпатажно. И эпатаж у него на грани – на стыке дозволенного и недозволенного. Некоторые странные вещи, которые он выбирает, на нем смотрятся достаточно органично.

И это не вызывает улыбки, нет желания критиковать, смеяться над его стилем, как это бывает с Басковым или Киркоровым, которые надевают все самое дорогое сразу, красуясь друг перед другом. И выглядят как райские птицы, а точнее, как попугаи. Самоирония – одно из лучших качеств, которое может быть у человека, оно говорит о его высоком интеллекте», — прокомментировал Максим Зарипов Teleprogramma.pro.