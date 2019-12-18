Новый год-2020

Подсмотрели: в каких нарядах выступят звезды в «Новогоднюю ночь на Первом»

Teleprogramma.pro подготовила интересную фотогалерею

Подсмотрели: в каких нарядах выступят звезды в «Новогоднюю ночь на Первом»
Звезды на новогоднем концерте на Первом. Фото: Первый канал

Совсем скоро наступит Новый год и стрелки часов пробьют заветные 12 часов ночи. Мы выпьем шампанское за здоровье родных и близких, и включим телевизор, где нас поздравят артисты эстрады.

«Новогоднюю ночь на Первом» в этом году снимают и на улице, и в помещении. И, можно сказать, каждое выступление артиста – это отдельный шедевр.

В расположении Teleprogramma.pro оказались фотографии со съемок новогоднего концерта Первого канала. Сами посмотрите, кого из знаменитостей там только нет. И какие все красивые!

Певица Валерия. Фото
Певица Валерия. Фото: Первый канал
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Первый канал
Максим Галкин и Жанна Бадоева. Фото
Максим Галкин и Жанна Бадоева. Фото: Первый канал
Команда "Вечернего Урганта". Фото
Команда «Вечернего Урганта». Фото: Первый канал
Татьяна Навка и певица Жасмин. Фото
Татьяна Навка и певица Жасмин. Фото: Первый канал
Певица Елка. Фото
Певица Елка. Фото: Первый канал
Популярные телеведущие. Фото
Популярные телеведущие. Фото: Первый канал
София Ротару. Фото
София Ротару. Фото: Первый канал
Лариса Долина. Фото
Лариса Долина. Фото: Первый канал
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Новый год 2020
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Подсмотрели: в каких нарядах выступят звезды в «Новогоднюю ночь на Первом»
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