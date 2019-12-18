Подсмотрели: в каких нарядах выступят звезды в «Новогоднюю ночь на Первом»

Совсем скоро наступит Новый год и стрелки часов пробьют заветные 12 часов ночи. Мы выпьем шампанское за здоровье родных и близких, и включим телевизор, где нас поздравят артисты эстрады.

«Новогоднюю ночь на Первом» в этом году снимают и на улице, и в помещении. И, можно сказать, каждое выступление артиста – это отдельный шедевр.

В расположении Teleprogramma.pro оказались фотографии со съемок новогоднего концерта Первого канала. Сами посмотрите, кого из знаменитостей там только нет. И какие все красивые!