Звездный стиль

«Я хочу быть собой»: Брежнева призналась, какую одежду любит носить

Певица заверила, что не является шопоголиком.

«Я хочу быть собой»: Брежнева призналась, какую одежду любит носить
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева не раз в интервью рассказывала, что родилась в обычной семье. Ее отец Виктор Михайлович работал инженером на Приднепровском химическом заводе, как и мама — Тамара Галушка. Росла будущая звезда с тремя сестрами, за которыми порой донашивала одежду. Общаясь с блогером Кареном Адамяном, артистка вспомнила, как в подростковом возрасте вела себя и как в ней проявлялся бунтарский дух.

«В 15 лет я покрасилась в черный цвет. Я пошла на рынок и купила краску второго тона, которая называлась „Воронье крыло“. Все были в шоке, но моя мама в принципе нормально к этому отнеслась. Это было лето. Я покрасилась сама в ванной. Я сама не ожидала, как это будет, что это будет. Когда смыла, поднялась и… Я была загоревшая, черная. У меня были не просто голубые, а нереально синие глаза. Я понравилась себе, но потом стали корни отрастать, а я то блондинка», — рассказала Вера.

Брежнева рассказала, какую одежду любит носить. Фото: кадр из youtube-шоу «Макарена»

Она не стала скрывать, что после этого ей пришла в голову еще более безумная идея. «Я хотела побриться налысо, но пожалела папу, подумала, что скажут у него на заводе. У нас город маленький. Почти все друг друга знают. И представляешь скажут: „Смотрите идет лысая Витина дочка“», — поделилась воспоминаниями певица. Она отметила, что ее вдохновил тогда фильм «Солдат Джейн» с Деми Мур. По словам артистки, ей казалось, что она такая же крутая и спортивная.

Также Брежнева призналась, что до сих пор не любит покупать много одежды и  не зависима от брендов. «Если бы я запаривалась по поводу одежды, то может быть сегодня я бы была одета по-другому. Во-первых, в этом удобно ездить за рулем. Во-вторых, я хочу быть собой», — пояснила певица. Для встречи с блогером она облачилась в джинсу и хуги бежевого цвета. Карен отметил, что джинсы и футболка это очень секси. «Согласна, дай пять!» — обрадовалась блондинка. По просьбе блогера, Вера рассказала о самых дорогих вещах в своем гардеробе. Она призналась, что это сумки, которые она носит по три или пять лет.

«У меня есть две маленькие сумки бежевая и черная, есть две вечернице сумки бежевая и черная. И есть одна большая черная сумка саквояж. Она мужская от Yves Saint Laurent стоила около 2200 евро. Она самая дорогая», — рассказала звезда.

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«Я хочу быть собой»: Брежнева призналась, какую одежду любит носить
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