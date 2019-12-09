«Одежда — это всегда работа»: Хромченко раскритиковала чувство стиля россиянок

На передачу «Модный приговор» на Первом канале 9 декабря пришла 38-летняя Анна Щукина. Для своего первого выхода на подиум героиня шоу выбрала розовое платье с трикотажным верхом и легким низом из органзы. На ноги женщина надела черные ботинки на шнуровке. Ведущий программы Александр Васильев очень деликатно заметил, что темная обувь к такому нежному платью совсем не подходит.

Реакция Эвелины Хромченко была гораздо сильнее. Она разразилась обличительным спичем в адрес всех российских женщин.

«Женщины моей любимой страны! Что с вами не так? Почему мы здесь какой год подряд всеми мыслимыми и немыслимыми усилиями пытаемся нарядить вас, а вы так сопротивляетесь? И, когда наконец мы вас убедили и вы согласились, выясняется, что вы не умеете выбирать платья. Вы не можете просто пойти в магазин и надеть какое-нибудь красивое платьице. Так, чтобы по-простому, как в меме из Интернета «Хочу красивое платьице и на ручки». Так, чтобы порадоваться. Это просто! Не надо вокруг этого создавать огромный интеллектуальный пласт. Это моя работа! А вам нужно просто пойти в магазин и с удовольствием потратить деньги. Не надо философии! Есть просто отражение в зеркале, и это отражение в зеркале говорит, что молодой и красивой женщине не нужно носить юбки-пачки розового цвета! Вы что, не соображаете, сколько вам лет?» — заявила она.

После второго выхода Анны на подиум Хромченко решила окончательно добить героиню. Ведущая отметила ее хорошую фигуру и то, что одежда на ней прекрасно сидит. Однако сделала замечание, что носит она ее так, «как будто бы ее нет».

«Одежда есть на любой размер, но это всегда работа!» — заявила она.

Любопытно, что этот новый тезис полностью противоречил предыдущей речи Эвелины о том, что найти красивое платье на самом деле очень просто.

Это далеко не первый выпад Хромченко в адрес российских женщин. Не так давно она призвала 40-летних дам «прекратить задирать юбки» и наконец-то начать носить достойную их возраста одежду.