Звездный стиль

«Хватит задирать юбки!»: Хромченко объяснила, как вести себя женщинам за сорок

Речь об одежде. И эксперт моды убеждена, что даже при идеальных ногах не стоит выбирать мини.

«Хватит задирать юбки!»: Хромченко объяснила, как вести себя женщинам за сорок
Кадр из программы «Модный приговор»

На передачу «Модный приговор» пришла 41-летняя гостья Яна Алексеева. Она отличалась стройной фигурой и любовью к юбкам мини. Выйдя на подиум в выбранном ею же платье длиной по колено, она подняла подол, пытаясь доказать, что укороченный вариант лучше.

Кадр из программы «Модный приговор». Фото
Кадр из программы «Модный приговор»

Это вызвало гнев у модного эксперта. «Зачем, женщины, вы задираете юбку даже тогда, когда на вас садится приличное платье в стиле леди-лайк, которое хорошо на вас смотрится, и которое имеет компактную длину? Почему бы в возрасте сорока лет уже не сообразить, что такая длина — это плюс для вас, а не минус. Все-таки в 40 лет девочки уже большие, надо мозг привести в соответствие с действительностью», — отрезала Эвелина.

Платье, в котором гостья вышла на подиум, было длиной по колено. То есть после сорока лет, по мнению Эвелины, короче носить не стоит.

Кадр из программы «Модный приговор». Фото
Кадр из программы «Модный приговор»

Отметим, что ранее эксперт моды говорила про женщин более солидного возраста, от 50 лет и старше. Здесь стандарты другие – юбка должна быть ниже колен, считает Эвелина, даже при наличии вполне стройных ног. Все-таки длина — это не просто измерение одежды, это мера достоинства.

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Звездный стильКороткое платьемода и стильЭвелина Хромченко
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«Хватит задирать юбки!»: Хромченко объяснила, как вести себя женщинам за сорок
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