Звездный стиль

Эксперт по стилю заступилась за прозрачный наряд Лолиты

Елена Бестави убеждена, что на сцене такой костюм придется кстати.

Эксперт по стилю заступилась за прозрачный наряд Лолиты
Лолита Милявская. Фото Михаила Фролова. КП.

Звезды отечественного шоу-бизнеса недавно блеснули на премии «Золотой хит» не только своими музыкальными талантами, но и эксцентричными нарядами. Чего только стоило блестящее боди Бузовой и прозрачный комбинезон Лолиты!

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото Михаила Фролова. КП.

И пока злопыхатели и блюстители нравов обсуждали их откровенность, эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави решила поддержать звезд. Она уверена, что такая одежда вполне уместна, ведь артист на сцене может самовыражаться как угодно!

«Лолита – женщина без комплексов. Она очень гордо несет это звание. Для сценического образа этот наряд вполне уместен, выглядит в нем звезда очень эффектно! Очень модный верх с объемными рукавами, чуть приоткрытым плечом и декольте. Да и прозрачность сегодня в тренде. Подобные наряды очень часто встречались на последних показах мод», — прокомментировала Елена порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее Бестави прокомментировала сценический образ Бузовой. Ей он тоже пришелся по вкусу, по мнению эксперта, в блестящем боди артистка отлично смотрится.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильЛолитаЛолита Милявскаямода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эксперт по стилю заступилась за прозрачный наряд Лолиты
Интересно?
Поделись с друзьями: