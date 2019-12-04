Эксперт по стилю заступилась за прозрачный наряд Лолиты

Звезды отечественного шоу-бизнеса недавно блеснули на премии «Золотой хит» не только своими музыкальными талантами, но и эксцентричными нарядами. Чего только стоило блестящее боди Бузовой и прозрачный комбинезон Лолиты!

И пока злопыхатели и блюстители нравов обсуждали их откровенность, эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави решила поддержать звезд. Она уверена, что такая одежда вполне уместна, ведь артист на сцене может самовыражаться как угодно!

«Лолита – женщина без комплексов. Она очень гордо несет это звание. Для сценического образа этот наряд вполне уместен, выглядит в нем звезда очень эффектно! Очень модный верх с объемными рукавами, чуть приоткрытым плечом и декольте. Да и прозрачность сегодня в тренде. Подобные наряды очень часто встречались на последних показах мод», — прокомментировала Елена порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее Бестави прокомментировала сценический образ Бузовой. Ей он тоже пришелся по вкусу, по мнению эксперта, в блестящем боди артистка отлично смотрится.