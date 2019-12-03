«Костюм интересный»: стилист сказала «да» эпатажным боди Бузовой

А вот платье для красной дорожки Елене Бестави не понравилось.

Российские звезды приняли участие в церемонии вручения музыкальной премии «Золотой хит» от канала Music Box. Награждение покажут по ТВ на Новый год, сообщает КП. Поэтому звезды блистали на празднике в ярких нарядах, соответствующих уровню праздника. Ольга Бузова приехала на мероприятие в красном бальном платье.

Увы, но из-за пробок звезда еле успела к своему номеру, пройтись красиво по красной дорожке не получилось. Но, возможно, это и к лучшему. Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, считает, что выбранный образ Ольги — провальный.

«Нерасчесанная, небрежная, даже если это просто неудачная фотография, все равно видно, что собиралась она впопыхах. Цвет неудачный, не модный и не идет ей. Такое ощущение, что Ольга надела то, что попалось ей под руку», — прокомментировала она для Teleprogramma.pro.

А вот сценический костюм Бузовой, который по традиции больше напоминал боди, эксперту пришелся по вкусу.

«Костюм актуальный, интересный. Это сцена, а на ней артист может самовыражаться любым образом», — сказала Елена.

Кстати, именно на этом вечере Ольга Бузова назвала Льва Лещенко «Левченко». Народный артист на это ни капли не обиделся и даже призвал общественность прекратить травлю звезды «Дома-2». Арина Шарапова сделала как-то ошибку хуже — назвала его со сцены Владимиром Винокуром, да еще при президенте России. Но он и на это не таит обиды.