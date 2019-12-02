Звездный стиль

Бьюти-блогер «спутала» Лорак в сапогах и клетчатых шортах с Настей Каменских

Эксперт в сфере моды, Лилиана Мамотина, прокомментировала сценический образ бывшей супруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

Бьюти-блогер «спутала» Лорак в сапогах и клетчатых шортах с Настей Каменских
Ани Лорак (Фото: Instagram.com/anilorak)

На личной страничке в Instagram Ани Лорак поделилась свежим кадром, анонсировав выход нового клипа на песню «Мы нарушаем». Кроме того, украинская исполнительница отметила, что уже приступила к съемкам новогодних концертов и «Огоньков». Перед объективом фотокамеры бывшая возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу предстала в клетчатых мини-шортах с завышенной талией, сапогах и рубашке с объемными рукавами изумрудного оттенка.

В интервью Teleprogramma.pro бьюти-блогер Лилиана Мамотина оценила сценический образ певицы, отметив, что ей практически не за что критиковать Ани. По словам эксперта в сфере моды, на женщине сорока лет короткие шорты в сочетании с лакированными сапогами смотрелись бы вульгарно, если бы такой наряд относился к повседневному гардеробу. Однако, как концертный вариант, этот образ вполне может существовать.

«Мне нравится рубашка, хотя, стоит отметить, что она напоминает больше прошлогоднюю коллекцию Balmain… Но все равно Ани выглядит стильно! Вот, кажется, что придраться не к чему. Кроме одного. Это ни Ани! Лорак должна быть в длинном платье, пусть наденет невидимую паутинку и демонстрирует свою привлекательность, но не это. Образ больше подойдет Бузовой или Нюше, но никак не лиричной Лорак», — отметила Лилиана.

Бьюти-блогер не стала скрывать, что «спутала» Ани с другой известной певицей, приняв ее за Настю Каменских.

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Бьюти-блогер «спутала» Лорак в сапогах и клетчатых шортах с Настей Каменских
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