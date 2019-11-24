Звездный стиль

Дубцова явилась на «Золотой граммофон» в нелепом наряде

Дизайнер Ксения Князева предположила, что певица украсила свой обыденный костюм, чтобы было в чем выйти в свет.

Дубцова явилась на «Золотой граммофон» в нелепом наряде
Ирина Дубцова. Фото Михаила ФРОЛОВА. КП

23 ноября Кремлевский дворец просто сиял от сошедших на его сцену звезд – в 24-й раз здесь отметили вручение премии «Золотой граммофон». Российские музыканты и светские львицы в сопровождении кавалеров пытались сразить друг друга своими изысканными нарядами. Впрочем, лестные отзывы заслужили далеко не все.

Образ Ирины Дубцовой вызвал недоумение у некоторых зрителей, в число которых попала дизайнер Ксения Князева. «Такое впечатление, что Ирина, собираясь на премию, сказала своему стилисту: «Мне так идет этот черный костюм, давайте к нему что-нибудь приляпаем, чтобы выглядело нарядно»», — сказала она в интервью КП.

В итоге стилист, по мнению эксперта, «приляпал» неоновые перья. «А неоновые перья были в моде год назад и этот тренд был краткосрочным», — закончила она мысль.

Любопытно, что другой образ с перьями вызвал у этого же специалиста совсем иную реакцию. Полина Гагарина явилась в черном платье, напоминающем образ Малефисенты. Здесь перья, по мнению Князевой, были к месту.

Полина Гагарина. Фото
Полина Гагарина. Фото Михаила Фролова. КП.
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"Золотой граммофон"Звездный стильИрина Дубцовамода и стильпремия "Золотой граммофон"
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Дубцова явилась на «Золотой граммофон» в нелепом наряде
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