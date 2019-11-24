Гагарина сразила «Золотой граммофон» образом Малефисенты

Полина Гагарина покорила гостей «Золотого граммофона» своим необычным образом. Церемония прошла 23 ноября в Кремле в 24-й раз.

На ней было надето маленькое черное платье, полностью покрытое черными перьями. Они как пальцами обхватывали грудь певицы и заставляли остановить на себе внимание. Подобный наряд не оставил равнодушным дизайнера Ксению Князеву.

«Наряд словно сделан из перьев ворона. Смотрится, как усеченное платье Малефисенты. Только ее фирменных рожек и красных губ не хватает», — прокомментировала она образ звезды для КП.

По ее словам, мини отлично выглядит на отличной фигуре певицы. Также эксперт похвалила звезду за отсутствие украшений, которые здесь были бы лишними.

Второй сценический образ Гагариной тоже понравился эксперту. Он оценил хипповый акцент наряда, сформированный за счет бахромы. Блестящие ботфорты хоть и актуальны в этом сезоне, но подходят далеко не всем и не к каждому наряду. В данном случае за счет жемчужного блеска костюма столь дерзкая обувь смотрится взвешенной.