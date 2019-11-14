Звездный стиль

Леди-эпатаж: Мелания Трамп прибыла на деловую встречу с голыми ногами

Осенью такой образ кажется особенно странным.

Леди-эпатаж: Мелания Трамп прибыла на деловую встречу с голыми ногами
Мелания Трамп. Фото Global look press

Похоже, что Меланию Трамп до сих пор не проинформировали о деловом дресс-коде. Ведь даже обычный офисный планктон (естественно, женская половина) является на работу в колготах. Но никак не первая леди Соединенных Штатов.

На встречу с главой Турции, которая состоялась в Белом Доме, супруга Дональда Трампа явилась в очаровательном васильковом пальто, черном платье-футляре и такого же цвета туфлях-лодочках, а вот про колготы забыла.

Чем был обусловлен этот выбор, неизвестно, тем более, что погода в Вашингтоне в это время была явно не жаркой. Может быть, хотела произвести особое впечатление на Реджепа Эрдогана? Что ж, у нее получилось. Особенно на фоне консервативной в выборе одеяний Эмине Эрдоган.

Подобной фэшн-смелостью, как у Мелании, пожалуй, отличается лишь супруга Зеленского Елена, которая пришла на Fashion 4 Development во время сессии Генассамблеи ООН в костюме на голое тело. И, хотя этот образ наделал много шума, певец и модный аналитик Глеб Хан в интервью Teleprogramma.pro оценил его высоко. «Мне не всегда нравится, что надевает Елена Зеленская, но здесь выбор костюма удачный», — сказал он.

А как вы считаете, первые леди имеют право на такие модные эксперименты?

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Леди-эпатаж: Мелания Трамп прибыла на деловую встречу с голыми ногами
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