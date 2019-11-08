«Никуда не годится»: стилист отметил ошибки в образе Лопыревой

36-летняя Виктория Лопырева на одном из светских мероприятий в Москве появилась на публике в трендовом мини-платье цвета «электрик». Знаменитость отдала предпочтение облегающему фасону, поддержав моду на 90-е в одежде. За это возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова заслужила комплимент от тренд-аналитика Глеба Хана. В интервью Teleprogramma.pro стилист подметил, что у него нет претензий к платью знаменитости, однако весь образ Лопыревой он назвал модной ошибкой.
«Платье удачное — именно такой стиль пользуется особой актуальностью этой осенью. Правильный оттенок, яркие пайетки… 90-е, бесспорно, рулят, но Вика в этом образе промахнулась! Да, платье модно… но остальное никуда не годится», — добавил Хан.
Стилист подметил, что Лопыревой нужно было более тщательно подбирать аксессуары и обувь, раскритиковав модель за «бежевые лодочки на высокой шпильке». По мнению тренд-аналитика, возлюбленная Игоря Булатова отдала предпочтение базовым туфлям, которые обычно надевают в тех случаях, когда возникает проблема с выбором.
«Здесь бы пригодилась необычная обувь — пусть даже какие-то ботинки в военном стиле, босоножки на крупном каблуке. Это было бы круто. Но только не базовые туфли. Отдельная тема — это прическа. Создается впечатление, что Вика сделала укладку под 70-е, а наряд подобрала к 90-м. Нет, нет и нет… Образ нужно довести до гармонии. Если вы закрываете шею, нужно собрать локоны и открыть ушки. У Вики шаблонная прическа, на мой взгляд, ей не помешало бы сменить сделать другую стрижку», — резюмировал тренд-аналитик.