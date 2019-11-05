Лопырева с нежностью поздравила дочку Нюши с первым днем рождения

Нюша еще до свадьбы признавалась, что мечтает стать мамой. Вскоре после ее бракосочетания с Игорем Сивовым поклонники заметили, что фигура девушки изменилась и не ошиблись. В ноябре 2018 года она родила в Майами первенца — дочку. До сих пор артистка скрывает имя ребенка и не показывает ее лицо. В то время объявила о беременности и Виктория Лопырева. Девушки вместе готовились к важному событию и обменивались полезной информацией.

5 ноября малышке исполнился годик. С этим событием первой Нюшу и ее мужа решила поздравить Лопырева. она опубликовала трогательный совместный снимок с певицей.

«Дорогие Нюша и Игорь, от всей души поздравляем вас с первой важной датой в вашей прекрасной семье. Как будто вчера, мы сидели и обсуждали все нюансы, ты давала мне советы и делилась опытом… уже прошёл целый год! Время летит и ваша малышка сегодня именинница! Пусть Вселенная подарит ей много счастья, здоровья и бесконечную родительскую любовь, которая так важна для каждого малыша! С днём рождения, маленький ангел! Марк Лео передаёт поздравления и тоже готовится к своему маленькому праздник», — написала модель.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие также отметили, что молодые мамочки прекрасно выглядят. Конечно, фанаты Нюши уже давно мечтают познакомиться с ее дочкой. Напомним, что не так давно артистка отправилась в путешествие с мужем и ребенком. Они посещают разные места в США. Недавно они добрались до Лас-Вегаса. Влюбленные позировали на фоне фешенебельных отелей с коляской.

Добавим, что Лопырева путешествует по свету не меньше своей подруги. Ее сыну Марку Лео нет и года, но малыш хорошо переносит перелеты. Приглядывать за ним девушке помогает возлюбленный Игорь Булатов, а также мама. Похоже, что Нюша устроит вечеринку в четь свое дочки и наследник блондинки станет ее гостем.