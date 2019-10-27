Звездный стиль

Хилькевич призналась, что для выхода в свет ей необходим совет стилиста

Актриса старается подбирать себе самую маленькую одежду.

Хилькевич призналась, что для выхода в свет ей необходим совет стилиста
Анна Хилькевич одевается на вечеринки с помощью стилиста. Фото: globallookpress.com

Актриса Анна Хилькевич рассказала поклонникам, как она собирается на выход в свет. Заранее свой образ 33-летняя артистка не продумывает, а собирает его постепенно.

«Я описываю стилисту, какая примерно по настроению должна быть одежда, потом мы выбираем из того, что есть, самый маленький размер. А потом уже за пару часов до момента «икс» я смотрю на одежду и к ней уже придумываю причёску, мейк» — написала звезда «Универа» в Instagram.

Анна спросила у своих подписчиков: они также скрупулезно подходят к выбору одежды или хватают из шкафа, что первое попало под руку. О себе Хилькевич призналась, что без такой подготовки она может несколько часов простоять у гардероба, потом распсиховаться и вообще никуда не пойти.

Напомним, недавно артистка стала участницей телешоу «Форт Боярд» и не смогла пройти водное испытание: плавание с крокодилами в темноте.

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Хилькевич призналась, что для выхода в свет ей необходим совет стилиста
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