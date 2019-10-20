Анна Хилькевич не выдержала плавания с крокодилами в темноте

20 октября на канале СТС вышел свежий выпуск телепередачи «Форт Боярд». На этот раз за ключи и подсказки французской крепости боролась чисто женская команда. В ней оказалась и 33-летняя актриса Анна Хилькевич.

«Перед съёмками нам раздали анкеты, где были вопросы о проблемах со здоровьем, о страхах и фобиях. И я с полной наивностью ответила, что меня клаустрофобия. Кто бы мог подумать, что все это будет использовано против меня же», — рассказала артистка в Instagram.

Сначала Анну посадили в закрытую телефонную будку, которую подкинули на тросах над самим фортом. Женщина верещала внутри, а ее соратницы по команде кричали на земле не меньше. Но это испытание Анна прошла. Затем ее загнали в водный коридор, где нужно было добыть ключ, плавая вместе с молодыми крокодилами. Сначала актриса испугалась испытания, но потом решилась и даже прошла половину дистанции. Но потом жестокие организаторы выключили на площадке свет, и перепугавшаяся Хилькевич оперативно вылезла обратно. Если бы женщина переборола страх и прошла испытание до конца, то женщины стали бы первой в сезоне Сергея Шнурова командой, которой сразу удалось добыть все ключи.

Но в итоге артистки не остались без золота и даже добыли приличную сумму. 680 тысяч рублей ушло на помощь девочке, которой требуется дорогая операция.

Смотрели выпуск? Какое испытание показалось вам самым сложным?