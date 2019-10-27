«Какой модник!»: Гарри Галкин отметился в брендовом наряде

Мальчику очень идет спорт-шик и белый цвет.

Сын Пугачевой и Галкина Гарри растет большим модником. Правда пока 6-летний парень наверняка не подозревает, что носит дорогую брендовую одежду.

В Сети появилось фото, на котором отпрыск Примадонны предстал в стильной белой футболке от Dolce & Gabbana, бордовых брюках и модных кроссовках, совпадающих по тону с одеждой.

«Какой модник!», «Красавчик», «Чистое обаяние», «Осторожно, барышни! Подрастает сердцеед», «Повзрослел Гарри! Красавчик, серьезный парень, умничка!», — прокомментировали поклонники фото.

Напомним, ранее мы писали о том, что дети Пугачевой на самом деле вовсе не избалованы и очень радуются новым вещам и игрушкам.