Звездный стиль

«Какой модник!»: Гарри Галкин отметился в брендовом наряде

Мальчику очень идет спорт-шик и белый цвет.

«Какой модник!»: Гарри Галкин отметился в брендовом наряде
Лиза и Гарри Галкины. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Сын Пугачевой и Галкина Гарри растет большим модником. Правда пока 6-летний парень наверняка не подозревает, что носит дорогую брендовую одежду.

В Сети появилось фото, на котором отпрыск Примадонны предстал в стильной белой футболке от Dolce & Gabbana, бордовых брюках и модных кроссовках, совпадающих по тону с одеждой.

«Какой модник!», «Красавчик», «Чистое обаяние», «Осторожно, барышни! Подрастает сердцеед», «Повзрослел Гарри! Красавчик, серьезный парень, умничка!», — прокомментировали поклонники фото.

Напомним, ранее мы писали о том, что дети Пугачевой на самом деле вовсе не избалованы и очень радуются новым вещам и игрушкам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарри ГалкинЗвездный стильЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкинмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Какой модник!»: Гарри Галкин отметился в брендовом наряде
Интересно?
Поделись с друзьями: