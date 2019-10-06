Лиза и Гарри Галкины удивили реакцией на обновки

Многие думают, что дети Примадонны и Максима Галкина давно уже должны зазвездиться, ведь они с самого рождения – в центре внимания прессы. Их отец в 2016 году даже вел программу прямо из дома с участием отпрысков («МаксимМаксим»).

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Но, видимо, правильное воспитание значит многое. Лиза и Гарри, несмотря на то, что живут в замке и, вроде бы, имеют все, о чем можно только мечтать, совсем не избалованы.

Поклонники звездной семьи разместили на своей страничке в Instagram видео, на котором видно, как малыши приходят в восторг от обычных вещей: новых вещей и игрушек, общения с козочкой, мыльных пузырей и игр.

Кстати, питаются звездные малыши вовсе не креветками с устрицами. В их рационе простая и полезная пища, которую дают в каждом деском саду: каши, супы, картофельное пюре и котлеты.