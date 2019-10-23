Тренд сезона: Хромченко посоветовала женщинам срочно купить белые сапоги

Они будут в тренде и в следующем году.

Ведущая телепроекта «Модный приговор» на Первом канале рассказала в эфире, какие сапоги в этом сезоне на пике популярности. Это обувь белого цвета.

«Белые сапоги не являются сегодня исключительно прерогативой народных коллективов. А являются очень модным аксессуаром, который нужен буквально каждой женщине. Смело носите белую обувь в нынешнем сезоне», — рассказала Эвелина.

Эксперт моды заметила, что в следующем сезоне белые сапоги тоже будут очень популярны.

Стилисты «Модного приговора» подобрали к брючному костюму горчичного цвета белые высокие сапоги на шпильке с узким носком. В этом сезоне также в тренде массивная удобная обувь с толстой подошвой и квадратным носком.