Звездный стиль

Тренд сезона: Хромченко посоветовала женщинам срочно купить белые сапоги

Они будут в тренде и в следующем году.

Тренд сезона: Хромченко посоветовала женщинам срочно купить белые сапоги
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор" на Первом канале

Ведущая телепроекта «Модный приговор» на Первом канале рассказала в эфире, какие сапоги в этом сезоне на пике популярности. Это обувь белого цвета.

«Белые сапоги не являются сегодня исключительно прерогативой народных коллективов. А являются очень модным аксессуаром, который нужен буквально каждой женщине. Смело носите белую обувь в нынешнем сезоне», — рассказала Эвелина.

Эксперт моды заметила, что в следующем сезоне белые сапоги тоже будут очень популярны.

Белые сапоги. Стоп-кадр "Модного приговора". Фото
Белые сапоги. Стоп-кадр «Модного приговора»

Стилисты «Модного приговора» подобрали к брючному костюму горчичного цвета белые высокие сапоги на шпильке с узким носком. В этом сезоне также в тренде массивная удобная обувь с толстой подошвой и квадратным носком.

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Звездный стильмода и стильпограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Тренд сезона: Хромченко посоветовала женщинам срочно купить белые сапоги
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