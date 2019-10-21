«Для модных недотрог»: Хромченко объяснила, как носить английскую блузу с бантом

Эвелина Хромченко рассказала в программе «Модный приговор» на Первом канале о преимуществах блузы с бантом или, как ее еще называют, английской блузы. В настоящее время она очень популярна.

По словам эксперта моды, подобный наряд сразу создает впечатление девочки-паиньки или женщины-недотроги, которая отстраняет себя от окружающей действительности. Однако Хромченко уверена – в этом нет ничего плохого. «Это неотъемлемая часть стилей «леди-лайк» и «леди-шик», — сказала она.

Английские блузы периодически появляются на подиумах. Нынешней их популярности мы обязаны Алессандро Микеле. Итальянский модельер очень активно стал пропагандировать их на показах и, в итоге, сделал вновь популярными. Как заметила Эвелина Хромченко, английские блузы побили все рекорды продаж, поэтому настало время научиться правильно носить бант.