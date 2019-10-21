Звездный стиль

«Для модных недотрог»: Хромченко объяснила, как носить английскую блузу с бантом

Любительницам стилей «леди-лайк» и «леди-шик» нужно научиться быть легкими.

«Для модных недотрог»: Хромченко объяснила, как носить английскую блузу с бантом
Эвелина Хромченко. Стоп-кадр "Модного приговора"

Эвелина Хромченко рассказала в программе «Модный приговор» на Первом канале о преимуществах блузы с бантом или, как ее еще называют, английской блузы. В настоящее время она очень популярна.

По словам эксперта моды, подобный наряд сразу создает впечатление девочки-паиньки или женщины-недотроги, которая отстраняет себя от окружающей действительности. Однако Хромченко уверена – в этом нет ничего плохого. «Это неотъемлемая часть стилей «леди-лайк» и «леди-шик», — сказала она.

Английская блуза. Стоп-кадр "Модного приговора". Фото
Английская блуза. Стоп-кадр «Модного приговора»

Английские блузы периодически появляются на подиумах. Нынешней их популярности мы обязаны Алессандро Микеле. Итальянский модельер очень активно стал пропагандировать их на показах и, в итоге, сделал вновь популярными. Как заметила Эвелина Хромченко, английские блузы побили все рекорды продаж, поэтому настало время научиться правильно носить бант.

«Носить их нужно очень легко, так, как будто бы бант завязан несколько небрежно. Банты должны быть очень легкими, потому что с тяжелыми довольно тяжело работать. Особенно, если не умеешь это делать», — пояснил модный эксперт.

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Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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«Для модных недотрог»: Хромченко объяснила, как носить английскую блузу с бантом
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