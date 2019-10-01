«Только мужчины нет»: Боня заявила, что готова к замужеству

Светская львица на днях побывала в Италии на свадебном торжестве подруги, что и вдохновило девушку к новому шагу.

Виктория Боня два года назад рассталась с Алексом Смерфитом. До недавнего времени светская львица продолжала жить в Монако с дочерью Анджелиной. Там девочка в любой момент могла увидеться с отцом. Но в конце лета телеведущая решила переехать в Лондон. По ее словам, там ее наследница сможет получить хорошее образование и заниматься любимым хобби — конным спортом.

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Примечательно, что за это время русская красавица несколько раз пыталась строить отношения с другими мужчинами, но они не увенчались успехом. В последнее время Боня крайне редко говорит о личной жизни. Но побывав на днях на свадьбе своей подруги в Италии, увидев красивое торжество и счастливых молодоженов, светская львица осознала, что уже готова к замужеству. Отметим, что со Смерфитом она официально так и не оформила отношения в свое время.

«Должна сказать, вчера, глядя на вас таких, счастливых, я поймала себя на мысли, что и сама уже готова выйти замуж! Только мужа пока нет», — рассказала Виктория.

К слову, многие заверили, что на свадьбе она выглядела роскошнее невесты в сверкающем платье от Dior. Поклонники уверены, что когда настанет ее черед идти под венец, Боня будет выглядеть как настоящая принцесса. «Виктория вы шикарны», «Вика достойна женского счастья», «Найдется он обязательно, такая красивая и хорошая девушка», — прокомментировали пост подписчики. А сама светская львица отметила, что хочет выйти замуж один раз и навсегда.

Виктория задержалась в Италии лишь на один день, а потом вернулась в Англию. Свою дочь на праздник она брать не стала. По словам телеведущей, девочке нельзя пропускать школу. Она призналась, что в начале сентября Анджелина пропустила три учебных дня, а потом им пришел за это штраф.

А вы в каком возрасте вышли замуж?