Звездный стиль

61-летняя Юдашкина выбрала для прогулки трендовые джинсы скинни

Знаменитость последовала совету модного эксперта Эвелины Хромченко.

61-летняя Юдашкина выбрала для прогулки трендовые джинсы скинни
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя Марина Юдашкина редко дает интервью и не распространяется о своей личной жизни. На всех светских мероприятиях и вечеринках знаменитость появляется исключительно в компании 55-летнего мужа. Свободное время возлюбленная Валентина Абрамовича посвящает маленьким внукам — Анатолию и Аркадию. Кроме того, Марина лично ухаживает за огородом, выращивает в теплицах огурцы и другие овощи. По словам супруги модельера, на зиму она готовит закрутки и соленья, угощая близких домашними продуктами.

Юдашкина не скрывает: она отдает предпочтение активному отдыху. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, который был сделан во время прогулки в парке. На фото супруга модельера предстала в утепленной осенней куртке и сером свитере. Свой образ Марина дополнила трендовыми джинсами скинни, последовав совету модного эксперта Эвелины Хромченко.

Ранее соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале напомнила представительницам прекрасного пола о незаменимой вещи в гардеробе. Так, Хромченко подметила, что в этом сезоне особой популярностью будут пользоваться узкие джинсы. А женщинам с объемными формами телеведущая советовала обратить внимание на прямые джинсы.

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Валентин ЮдашкинЗвездный стильМарина Юдашкинамода и стильмодные джинсыТренды 2019
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61-летняя Юдашкина выбрала для прогулки трендовые джинсы скинни
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