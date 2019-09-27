61-летняя Юдашкина выбрала для прогулки трендовые джинсы скинни

61-летняя Марина Юдашкина редко дает интервью и не распространяется о своей личной жизни. На всех светских мероприятиях и вечеринках знаменитость появляется исключительно в компании 55-летнего мужа. Свободное время возлюбленная Валентина Абрамовича посвящает маленьким внукам — Анатолию и Аркадию. Кроме того, Марина лично ухаживает за огородом, выращивает в теплицах огурцы и другие овощи. По словам супруги модельера, на зиму она готовит закрутки и соленья, угощая близких домашними продуктами.

Юдашкина не скрывает: она отдает предпочтение активному отдыху. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, который был сделан во время прогулки в парке. На фото супруга модельера предстала в утепленной осенней куртке и сером свитере. Свой образ Марина дополнила трендовыми джинсами скинни, последовав совету модного эксперта Эвелины Хромченко.

Ранее соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале напомнила представительницам прекрасного пола о незаменимой вещи в гардеробе. Так, Хромченко подметила, что в этом сезоне особой популярностью будут пользоваться узкие джинсы. А женщинам с объемными формами телеведущая советовала обратить внимание на прямые джинсы.