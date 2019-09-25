Корикова последовала совету Хромченко, выбрав трендовую тельняшку

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале утверждала, что этот принт «омолодит» любой гардероб.

47-летняя Елена Корикова опубликовала в Instagram свежее пляжное фото. Даже на отдыхе знаменитость продумывает каждый свой образ до мелочей. Так, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» последовала совету ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелины Хромченко, примерив трендовую тельняшку. Для прогулки по пляжу Елена выбрала облегающие белые брюки-дудочки и практичные кроссовки контрастного алого оттенка.

Ранее соведущая Александра Васильева напомнила представительницам прекрасного пола о моде на тельняшку, заявив, что этот принт «омолодит» любой гардероб. Кроме того, Хромченко поделилась важным секретом — чем крупнее фигура, тем уверенней должны быть и сами полоски. Таким образом не стоит выбирать слишком мелкие линии, которые визуально будут расширять пышные формы.

Напомним, что еще в августе стало известно о том, что Елена Корикова тайно вышла замуж. При этом сама знаменитость до сих пор держит в тайне имя нынешнего возлюбленного. По словам актрисы, она предпочитает не распространяться о личной жизни. Елена вполне комфортно ощущает себя рядом с близкими, любит путешествовать и проводить время с любимым человеком.