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Корикова поделилась «домашним» кадром в пеньюаре

Актриса из сериала «Бедная Настя» призналась, что предпочитает скрывать от общественности личную жизнь.

Корикова поделилась «домашним» кадром в пеньюаре
Елена Корикова (Фото: Globallookpress.com)

47-летняя Елена Корикова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. В кадре актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» запечатлена на террасе в халатике, сидя в подвесном кресле-коконе. В комментариях к снимку знаменитость призналась, что сама наводит порядок в доме, избавляясь от всего ненужного. Единственное, с чем не смогла расстаться во время уборки актриса — это коллекция журналов по дизайну и интерьеру.

По словам Елены, она лично выбирала декор и обустраивала жилище. При этом актриса призналась, что часто приглашает в гости близких подруг, а те, в свою очередь, делятся в соцсетях снимками, сделанными в доме Кориковой.

«Было приятно читать восторженные отзывы: «Как у вас красиво!». Так как все я делала сама, с большой любовью!!» — заверила актриса, говоря об интерьере.

Елена подметила, что предпочитает не афишировать личную жизнь. Знаменитость ведет достаточно закрытый образ жизни. Не так давно стало известно, что Корикова тайно вышла замуж. Напомним, что актриса сыграла одну из главных ролей в сериале «Бедная Настя» вместе с Екатериной Климовой, Даниилом Страховым, Петром Красиловым и Антоном Макарским.

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Тэги:

Екатерина КлимоваЕлена КориковаЗвездный стильсериал "Бедная Настя"

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Корикова поделилась «домашним» кадром в пеньюаре
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