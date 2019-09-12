Годовалая дочь Хлои Кардашян облачилась во все розовое

В апреле дочери Хлои Кардашян и баскетболиста Тристана Томпсона исполнился годик. Но уже сейчас наследница знаменитого американского семейства выглядит не менее стильно, чем красавица-мама.

Накануне Хлои показала в Instagram новое фото маленькой Тру Томпсон. На снимке девочка предстает в исключительно эффектном образе. Вся ее одежда – от боди с пышными рукавами до крохотных ботиночек – выполнена в розовом цвете. Модный аутфит дочери Кардашян дополнила небольшой сумочкой Louis Vuitton.

«Неделя моды», – коротко подписала кадр 35-летняя знаменитость.

Подписчики за считанные минуты поставили фотографии больше миллиона «лайков», а многие из них в комментариях заявили, что Тру выглядит невероятно «мило».

Напомним, участница реалити-шоу «Семейство Кардашян» не только счастливая мама, но и успешная бизнес-леди. Вместе с сестрами Ким и Кортни она выпустила не одну коллекцию одежды и парфюмерии, а недавно презентовала собственную линию уходовой косметики. Доходы позволяют Хлои выбирать для себя и маленькой наследницы только самое лучшее. Так, недавно она приобрела леопардовые купальники от известного российского дизайнера Натальи Ким для себя и для дочки.