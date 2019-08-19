Хлои Кардашян выбрала для дочки купальник любимого дизайнера Рудковской

Не только Ким Кардашян, но и вся ее семья известна на весь мир. Благодаря реалити-шоу девушка и ее сестры обзавелись армией поклонников. А так как все они обладают нестандартными фигурами, то очень тщательно подходят к выбору нарядов. Не так давно сестра Ким Хлои отправилась отдыхать к океану. Она загорает на белоснежном песке и купается в чистой лазурной воде вместе с годовалой дочкой Тру.

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Модель, как настоящая модница, взяла с собой несколько купальников. Как оказалось, она приобрела леопардовое бикини для себя и купальник в таком же стиле с мордой кошечки для дочки известного российского дизайнера Натальи Ким. Хлои и ее наследница выглядели очень стильно. Поклонники восхитились такими пляжными образами, но их удивила цена на купальник. «Я хотел заказать его для моей девочки, но он стоит 400 $, что разрушило мои планы», — призналась одна из подписчиц.

Отметим, что купальники от Ким очень любит Яна Рудковская. Каждый раз в отпуске она позирует в различных нарядах этого дизайнера. А в этом году продюсеру довелось отдохнуть вместе с Натальей. Не удивительно, что она сразу поздравила подругу, увидев, что ее творения оценила сама Кардашян. Также Рудковская поделилась снимком, на котором позирует вместе с Ким в черных купальниках.

«Наш цвет настроения — чёрный! Поздравляю мою подругу Нату с признанием её творчества самой модной семьей мира — семьёй Кардашян», — написала она.

Отметим, что стильные купальники Ким также носят Наталья Водянова, Вера Брежнева и другие звезды. Поэтому не удивительно, что цена на них больше, чем обычно.

А вы бы купили такой купальник для дочки?