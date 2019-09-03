Звездный стиль

Снигирь в Венеции выбрала для выхода в свет брюки-дудочки

36-летняя актриса стала гостьей кинофестиваля в Италии.

Снигирь в Венеции выбрала для выхода в свет брюки-дудочки
Юлия Снигирь (Фото: Globallookpress.com)

Российская актриса стала участницей Венецианского кинофестиваля. Вместе с Джудом Лоу она представила сериал «Новый папа», где у нее большая роль. На личной страничке в Instagram возлюбленная Евгения Цыганова опубликовала свежее фото с ковровой дорожки. В кадре актриса из исторического телесериала «Великая» предстала в белых брюках-дудочках. Свой образ девушка дополнила нежно-розовой блузкой с короткими рукавчиками. Примечательно, что Юлия Снигирь отказалась от аксессуаров, выбрав лаконичные босоножки.

Сама актриса пожаловалась на повышенное внимание репортеров к мероприятию, отметив, что ей едва удавалось сосредоточиться на фотосессии, представ перед объективами фотокамер.

«Фотографов много, и они очень сильно кричат. Главное — сохранять хладнокровие», — не без иронии подметила Снигирь.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, среди звездных гостей фестиваля была замечена и актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. На публике партнерша Халита Эргенча появилась в бежево-золотом платье.

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Венецианский кинофестиваль 2019Юлия Снигирь

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Снигирь в Венеции выбрала для выхода в свет брюки-дудочки
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