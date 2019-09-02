Звездный стиль

Снигирь в эффектном платье с декольте позировала на фестивале в Венеции

Актриса вместе с Джудом Лоу представила сериал «Новый папа» на Венецианском кинофестивале.

Снигирь в эффектном платье с декольте позировала на фестивале в Венеции
Юлия Снигирь. фото: globallookpress.com

В конце августа Юлия Снигирь приехала в Венецию на кинофестиваль. 36-летняя актриса сделала каре, обновив свой имидж. С новой прической девушка стала напоминать француженку. Артистка снялась в новом сезоне итало-испано-французского драматического сериала «Молодой Папа», который получил название «Новый папа», где главную роль по-прежнему играет Джуд Лоу. Русской красавице досталась непростая и очень яркая роль безутешной жены.

Юлия 1 сентября появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, чтобы представить второй сезон нашумевшего сериала. Актриса выглядела неотразимо в необычном вечернем платье с лаконичной черной юбкой в пол и золотым верхом, открывающим декольте и живот девушки. Образ Снигирь дополнила босоножками и браслетами. Вместе с ней на дорожке появился и Джуд Лоу. Он позировал в белой футболке, черном пиджаке и с платком вместо галстука.

«Это был невероятный день. Пожалуй, передать все мои ощущения невозможно. Зал долго аплодировал, а у меня стоял ком в горле от того, что я увидела на экране. Я горжусь тем, что стала частью такого прекрасного кино и очень благодарна Паоло Соррентино за то, что он поверил в меня. Конечно, я волновалась и готовилась к премьере, и в этом мне помогали талантливые люди», — поделилась Юлия.

Юлия Пересильд поздравила коллегу с новым достижением: «Браво, Юлек!!! Ура! Молодец!». А Виктория Толстоганова пришла в восторг от наряда актрисы. «Красота невероятная!», — заявила она. Не остался в стороне и Дмитрий Хрусталев. «Юличка! Поздравляю!!! Не знаю с чем, но образ сногсшибательный», — написал он в своей манере. Поклонники тоже не стали скрывать своего восторга. Они отметили, что Снигирь выглядела потрясающе, а также, что они ждут премьеру нового сезона «Нового папы». К слову, премьера запланирована на ноябрь 2019 года.

А вы будете смотреть продолжение сериала?

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Венецианский кинофестиваль 2019Джуд ЛоуЗвездный стильЮлия Снигирь

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Снигирь в эффектном платье с декольте позировала на фестивале в Венеции
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