Лопырева на Ибице устроила фотосъёмку в тунике и шляпке

36-летняя Виктория Лопырева проводит мини-отпуск на Ибице. В Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, устроив импровизированную фотосессию у бассейна. В кадре возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова запечатлена в белой пляжной тунике с принтом, солнезащитных очках и шляпке молочного оттенка. Ранее в одном из интервью модель призналась, что с рождением первенца Марка Лео она стала больше времени проводить дома в Майами. При этом Виктория скучает по частым перелетам, командировкам и деловым поездкам.

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Еще в мае новоиспеченной мамочке пришлось отказаться от кинофестиваля в Каннах. По словам девушки, она не решилась оставить Марка под присмотром нянечек на несколько дней, а брать малыша с собой в поездку Лопыревой показалось рискованно. Однако спустя три месяца, когда первенцу модели исполнилось полгода, возлюбленная Игоря Булатова отправилась на Ибицу.

В комментариях под свежим снимком Виктория высказалась об экологических проблемах, заявив, что уже в ближайшем будущем «чистая пресная вода станет главной роскошью». Лопырева призвала общественность беречь имеющиеся на Земле ресурсы.