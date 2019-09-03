Звездный стиль

Лопырева на Ибице устроила фотосъёмку в тунике и шляпке

В комментариях под свежим снимком возлюбленная Игоря Булатова порассуждала об экологических проблемах.

Лопырева на Ибице устроила фотосъёмку в тунике и шляпке
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева проводит мини-отпуск на Ибице. В Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, устроив импровизированную фотосессию у бассейна. В кадре возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова запечатлена в белой пляжной тунике с принтом, солнезащитных очках и шляпке молочного оттенка. Ранее в одном из интервью модель призналась, что с рождением первенца Марка Лео она стала больше времени проводить дома в Майами. При этом Виктория скучает по частым перелетам, командировкам и деловым поездкам.

Еще в мае новоиспеченной мамочке пришлось отказаться от кинофестиваля в Каннах. По словам девушки, она не решилась оставить Марка под присмотром нянечек на несколько дней, а брать малыша с собой в поездку Лопыревой показалось рискованно. Однако спустя три месяца, когда первенцу модели исполнилось полгода, возлюбленная Игоря Булатова отправилась на Ибицу.

В комментариях под свежим снимком Виктория высказалась об экологических проблемах, заявив, что уже в ближайшем будущем «чистая пресная вода станет главной роскошью». Лопырева призвала общественность беречь имеющиеся на Земле ресурсы.

«Если население одних частей мира буквально молится на воду из-за ее недостатка, то в других уголках Земли люди ее нещадно загрязняют и бездумно тратят», — посетовала модель.

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Виктория ЛопыреваЗвездный стиль

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Лопырева на Ибице устроила фотосъёмку в тунике и шляпке
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