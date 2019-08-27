Нежный образ: 42-летняя Маликова опубликовала фото в необычной блузе

42-летняя Инна Маликова, сражаясь с проявлениями возраста, делает все от нее зависящее, чтобы выглядеть на «все сто», и это у сестры музыканта Дмитрия Маликова, несомненно, получается.

На каждом снимке, который появляется на странице Инны в соцсети, она буквально излучает молодость, красоту и свежесть.

На фото, опубликованном Маликовой в Instagram, она предстала в нежном, по-летнему солнечном образе, сияя улыбкой. Инна выбрала бежевые укороченные брюки с небольшими разрезами по бокам, розовую блузу с пышными объемными рукавами, схваченными у кисти манжетами, и стильных, телесного цвета босоножках на ремешке и кисточкой с бахромой в качестве украшения.

Месторасположение указывает на то, что Маликова проводит время в антиэйдженговой клинике: в хрустальной кружке, которую артистка держит в руках, наверняка полезный витаминный напиток.

Певица привыкла ограничивать себя в еде. В интервью она не раз признавалась, что выдерживает и все православные посты. Успенский же пост, который приходится на 14-27 августа, пока не закончен. В это время Инна по традиции не употребляет в пищу мучное, молочные продукты и сладкое.