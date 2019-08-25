Сама нежность: Чиповская повторила образ Мелании Трамп

Анна Чиповская отдыхает в Литве, где остановилась в курортном городе Паланга. 32-летняя актриса гуляет по местным улочкам и отдыхает от столичной суеты.

Для прогулок по городу знаменитость выбрала стильный жакет нежно-розового оттенка и классическое черное платье. Таким образом, Чиповская поддержала звездный тренд на розовый цвет.

Подобное контрастное сочетание цветов в одежде любит супруга американского президента Мелания Трамп. Правда, вместо платья первая леди США надевала под розовый жакет темно-синюю футболку.

На фото Чиповская держит бокал вина и загадочно смотрит в камеру.

«Фото солнечное. Лучи даже видны. И вы, с таким загадочным взглядом и бокалом шампанского. Обстановка классная»; «Очень-очень красивая»; «Нежность», – прокомментировали снимок подписчики.

Возможно, в этом наряде Чиповская отправилась на свидание с актером Дмитрием Ендальцевым, с которым вместе путешествует по Европе.

Ранее Ендальцев «рассекретил» романтические отношения с актрисой. Артист впервые за долгое время поделился совместным снимком с Чиповской в соцсети, продемонстрировав идиллию на отдыхе в Прибалтике.