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Влюбленные: Ендальцев поделился редким снимком с Чиповской

Счастливая пара отдыхает в Прибалтике.

Влюбленные: Ендальцев поделился редким снимком с Чиповской
Анна Чиповская/instagram.com/chi_pa/

Звезда телесериала «Хождение по мукам» и «Оттепели» Анна Чиповская и актер Дмитрий Ендальцев последнее время особо не скрывают своих романтических отношений. Правда, в соцсети практически нет их совместных снимков.

Ныне влюбленные проводят вместе время на Балтике, в Литве, и, судя по публикуемым Дмитрием Ендальцевым редким фото, их «накрыла» абсолютная гармония и счастье.

На одном из снимков Анна в закрытом черном купальнике стоит в холодном Балтийском море, лицо закрыто развивающимися от ветра волосами. Снимок получился словно картина художника под названием «Девушка и море».

Второй снимок-селфи уступает предыдущему в художественном образе, зато видны счастливые глаза влюбленных, а они, как известно, не обманывают. Люди счастливы, и это очень здорово!

В подписи к совместному с Анной снимку Дмитрий рассказал про 25 дней, которые изменили его мир, и он стал бодрей и добрей.

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Анна ЧиповскаяДмитрий Ендальцевзвездные парыПрибалтика

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Влюбленные: Ендальцев поделился редким снимком с Чиповской
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