Ксения Алферова продемонстрировала стройные ноги в алом платье

Ксения Алферова, как известно, родилась в семье актрисы Ирины Алферовой. Она пошла по стопам мамы и связала свою жизнь с театром и кино. В этом году артистка отпраздновала 45-летие. К слову, выглядит она гораздо моложе своих коллег и не боится демонстрировать лицо без макияжа. Также женщина обладает стройной фигурой, которой могут позавидовать даже супермодели. Не удивительно, что она постоянно подбирает наряды, подчеркивающие ее достоинства.
Этим летом Ксения отдохнула с семьей в Италии. Однако в августе она, как и многие другие звезды, вернулась от отпуска и приступила к работе. Первым делом звезда отправилась в Оренбург, где стала ведущей международного кинофестиваля «Восток-запад. Классика и авангард». Для появления на публике Алферова выбрала алое платье в стиле бэби долл ( наряд с открытым верхом и кроткой, но пышной юбкой, — Прим. ред.). Волосы она завила в кудри, а также дополнила образ туфлями на шпильке.
Поклонники пришли в восторг от наряда ведущей. «Ксюша, какое платье! Очень тебе идёт!», «Очень похожи на маму здесь, Ксения», «Красавиц！Натуральная, обворожительна Ксения», «Какое красивое платье!», _ прокомментировали пост подписчики.
Правда, к завершению мероприятия Алферова сбросила туфли, сменив их на кроссовки. Она сняла видео, на котором показала свои стройные и длинные ноги. «Ксения, вы потрясающая, вам здесь больше 19 лет не дашь, фигура потрясающая ,лицо как у девочки…», — заявила одна из поклонниц актрисы.
Напомним, что Ксения любит облачаться в стильные, но простые наряды. На отдыхе она предпочитает носить легкие платья с незамысловатым принтом, а вот на торжественные мероприятия женщина уже выбирает более элегантные образы.
А вам нравится платье Алферовой?