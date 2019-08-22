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Алферова продемонстрировала футболку с надписью на итальянском языке

Актриса хочет в новом актерском сезоне воплотить в жизнь все свои задумки.

Алферова продемонстрировала футболку с надписью на итальянском языке
Ксения Алферова/instagram.com/ksenialferova/

45-летняя Ксения Алферова опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она пьет чай в свой любимой питерской гостинице. За большим прозрачным окном цветы и лето, а в помещении, где сидит актриса на большом красивом кресле с подушками очень уютно, шарм которому добавляет собака, расположившаяся тут же под столиком.

Ксения смеется, в руках держат чашечку с блюдцем. На ней белая футболка, красная юбка и босоножки — прямо не фотография, а настоящая картина маслом…

В подписи к снимку актриса призналась, что ей хорошо, но больше всего ей нравится ее футболка, точнее надпись на ней на итальянском языке. В переводе на русский язык это означает, что «кто-то много говорит, а кто-то молча делает!»

По мнению Алферовой, это прекрасно звучит для самомотивации, что не нужно трусить, а следует постараться воплотить в наступающем новом сезоне все свои задумки, или как минимум хотя бы некоторые из них.

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АктрисаКсения Алферовафутболка

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Алферова продемонстрировала футболку с надписью на итальянском языке
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