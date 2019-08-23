Звездный стиль

Кудрявцева в тренировочных штанах отметилась в сочинском аэропорту

Для перелета знаменитость подобрала практичный образ, отказавшись от привычных нарядов.

Кудрявцева в тренировочных штанах отметилась в сочинском аэропорту
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает, что отдает предпочтение женственным и элегантным нарядам: вечерним платьям с декольте, брючным костюмам, дизайнерским юбкам и пиджакам. При этом в гардеробе знаменитости есть место и для более практичной одежды в стиле Casual. Так в сочинском аэропорту супруга хоккеиста Игоря Макарова отметилась в тренировочных штанах свободного кроя и простой футболке. Образ соведущей Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» дополнили кроссовки на шнуровке и солнцезащитные очки. Судя по подписи к фото, Кудрявцева прилетела на фестиваль «Новая волна».

Лера Кудрявцева в тренировочных штанах отметилась в сочинском аэропорту (Фото: Instagram.com/leratv)

Напомним, что еще в прошлом году Лера Кудрявцева не смогла пропустить сочинский фестиваль. Спустя несколько недель после родов знаменитость вышла из декретного отпуска. В августе 2018 года она родила дочку Марию. Кроме того, у телеведущей есть взрослый сын Жан Ленюк, который сам стал отцом. Внук Леры всего на два месяца старше ее маленькой дочки. Возлюбленная Игоря Макарова считает себя беспокойной мамой. Кудрявцева постоянно волнуется из-за Маши, когда оставляет ее дома. Телеведущая стала реже появляться на светских мероприятиях, теперь Лера больше времени проводит с семьей.

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Звездные детиЛера Кудрявцевамода и стиль

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Кудрявцева в тренировочных штанах отметилась в сочинском аэропорту
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