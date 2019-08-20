Кудрявцева вернулась на съемочную площадку после летних каникул

Супруга хоккеиста Игоря Макарова максимально воспользовалась отпуском для того, чтобы побыть рядом с семьей.

48-летняя Лера Кудрявцева на личной страничке в Instagram анонсировала выход нового сезона шоу «Секрет на миллион». Судя по новому фото в профиле знаменитости, супруга хоккеиста Игоря Макарова уже приступила к съёмкам. Ранее в переписке с подписчиками телеведущая говорила о том, что ей непросто возвращаться на площадку после длительного отдыха. Так в мае Лера вместе с семьей проводила каникулы в Майами. Тогда знаменитость на съёмках программы «Звезды сошлись» временно замещала Ольга Орлова.

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Летний отпуск, как и весенний телеведущая посвятила семье и годовалой дочке Маше. 9 августа малышка отпраздновала свой день рождения. Для крохи Лера устроила детский праздник, на котором побывал и старший сын Кудрявцевой — Жан Ленюк. Молодой человек, как молодой отец понимает, с какими заботами столкнулась его мама. Внук Леры всего на два месяца старше ее дочери.

После летних каникул телеведущая полна сил и положительной энергии. Говоря о дочери, Лера призналась, что рождение малышки перевернуло всю ее жизнь. Теперь Кудрявцева не может спокойно отправляться на съёмки. Ведь дома остается ее ребенок. Как и Юлия Ковальчук, знаменитость часто переживает за свою кроху.