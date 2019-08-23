Звездный стиль

Нетребко прогулялась по парку в шелковом платье с цветочным принтом

Оперна дива путешествует по России с мужем и сыном.

Нетребко прогулялась по парку в шелковом платье с цветочным принтом
Анна Нетребко/instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко регулярно балует своих поклонников подробными репортажами, касающимися как творческой, так и личной жизни. Нынешним летом звезда оперной сцены много путешествовала в компании мужа, тенора Юсифа Эйвазова, и сына Тьяго.

На своей странице в Instagram Нетребко опубликовала фото и видео прогулки семьи по знаменитому сочинскому парку «Дендрариум».

Актриса, любительница оригинальных нарядов, выбрала для променада свободное платье-балахон в с цветочным принтом и необычную сумку в виде арбуза. Туфли на контрасте с оттенком наряда — бирюзовые. На голове розовая повязка, а в ушах блестят длинные серьги.

На снимках и видео все желающие могут подробно рассмотреть красоты сочинской природы, в том числе удивительных птиц. «Когда-то я была здесь с папой в 12 лет, и вот в свои 50 вернулась сюда вновь», — озвучила видео артистка.

Рядом с ней, довольные и счастливые, шествуют Юсиф и Тьяго.

В Сочи семья прибыла прямиком из Москвы, где тоже много гуляла по центру, в том числе на Красной Площади и ВДНХ. А еще раньше пара побывала в Баку, на 75-летии мамы Юсифа. Муж Нетребко — родом из Баку.

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Анна Нетребкосумка-арбузЮсиф Эйвазов

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Нетребко прогулялась по парку в шелковом платье с цветочным принтом
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