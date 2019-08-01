«Юси умирал»: Анна Нетребко отменила выступление в Австрии

Конец июля Анна Нетребко со своим супругом Юсифом Эйвазовым проводит в Австрии. Мировая звезда не могла пропустить Зальцбурский фестиваль, куда была приглашена в качестве гостьи.

Мировая звезда должна была исполнять главную партию «Адрианы Лекуврер» из оперы Чилеа, а ее супруг — возлюбленного Адрианы Маурицио. Было заявлено три выступления 28 и 31 июля, а также 3 августа. Но прогулки под жарким австрийским солнцем и помещения, охлажденные сплит-системами, сыграли дурную службу – певица заболела. Анна подхватила простуду, победить которую сразу не удалось.

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«Из-за сильной простуды я, к сожалению, вынуждена отказаться от сегодняшнего выступления. Мне очень жаль…» — огорчила своих поклонников оперная дива, сделав соответствующую запись на своей страничке в Instagram.

Многие ценители ее таланта ждали этого выступление несколько месяцев, кто-то специально приехал в Австрию ради такого. Но здоровье любимицы публики, безусловно, дороже поклонникам. В комментариях под постом с печальной новостью нет упреков и слов разочарования, только поддержка и пожелания скорейшего выздоровления, пишет сайт Dni.ru.

«Я надеюсь, что к 3 августа поправлюсь и спою на заключительном концерте», — обнадежила поклонников певица. А еще поделилась, что болеет не одна, а в компании мужа.

«Юси умирал, но к утру ему стало лучше и пошел петь. А я вот не смогла…» — призналась своей подруге Анна в комментариях.