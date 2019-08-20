Звездный стиль

Инна Маликова продемонстрировала модный образ с акцентом на аксессуары

Певица задала попутно подписчикам вопрос, какой трек ей выпустить в начале сезона: лирический или танцевальный.

Инна Маликова продемонстрировала модный образ с акцентом на аксессуары
Инна Маликова/instagram.com/innamalikova/

Сестра Дмитрия Маликова и солистка группы «Новые самоцветы» редко ошибается с выбором одежды. Опубликовав свежее фото на своей странице в Instagram, Инна очередной раз заслужила похвалу подписчиков, назвавшими ее образ «лучшим», «самым запоминающимся» из всех.

На снимке Маликова предстала в блузе с длинными рукавами и глубоким вырезом. К ней Инна подобрала шерстяную светлую юбку в клетку с высокой линией талии.

Яркой деталью модной композиции стало ультрамодное колье: к кружевному чокеру певица добавила десять металлических колье разной длины.

Для стильного осеннего имиджа Маликова выбрала макияж, в котором акцент сделан на глаза.

В подписи к фото Инна задала вопрос подписчикам: какой трек ей записать в новом сезоне — танцевальный или лирический? Большинство поклонников высказались за танцевальный.

Было предложено и оригинальное решение: не выбирать из двух вариантов, а сделать трек «два в одном», как в знаменитой шоколадке, среди певцов ведь такого еще никто не делал.

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«Новые самоцветы»Дмитрий МаликовИнна Маликова

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Инна Маликова продемонстрировала модный образ с акцентом на аксессуары
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