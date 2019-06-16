«Есть стилист и не один»: Инна Маликова рассказала о своем имидже

42-летняя Инна Маликова выглядит значительно моложе своего возраста. На вид певице легко можно дать 30 лет. Руководитель и солистка группы «Новые самоцветы» призналась, что за ее сценический образ и наряды для выходов в свет отвечает команда профессионалов.

По словам Инны Маликовой, она доверяет своей команде и прислушивается к мнению стилистов. Об этом звезда рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Стилист, конечно, есть, и ни один! В то же время я сама слежу за модными направлениями. Один человек занимается группой, один – мной», – рассказала знаменитость.

Инна Маликова отметила, что ее персональным стилистом является Оксана Он, которая долгое время стилизовала модные съемки для глянцевых журналов.

Также Инна Маликова призналась, что не придерживается диет. Звезда рассказала, что занимается по шесть раз в неделю в спортзале. По словам Инны Маликовой, этого достаточно, чтобы иметь стройную фигуру.