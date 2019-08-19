Орбакайте в алом платье-кафтане появилась на публике в компании Земцова

Из-за плотного рабочего графика супруг Кристины Орбакайте не всегда может сопровождать жену и семилетнюю дочку в поездках. Так, в августе певица вместе с Клавдией побывала в Юрмале, где ранее отдыхала Алла Борисовна с супругом — шоуменом Максимом Галкиным и 5-летними двойняшками — Гарри и Лизой.

Однако несмотря на это, один из августовских вечеров певица провела в компании мужа-бизнесмена. Михаил Земцов смог найти окошко в своем загруженном расписание для того, чтобы провести время вместе с любимой женщины. Пара появилась на одной из вечеринок. Для выхода в свет Кристина выбрала алое платье-кафтан свободного кроя. Дополнив свой образ белой сумочкой, которую певица повесила через плечо. Супруг исполнительницы отдал предпочтение стилю Casual, примерив легкие брюки в пижамном стиле и футболку с цветочным принтом.

«На позитиве», — отметила певица.

Примечательно, что свежий снимок Кристины Орбакайте привлек внимание и дизайнера Игоря Гуляева. Ни для кого не секрет, что кутюрье на протяжении многих лет дружит с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Не так давно он вместе со Светланой Лободой, Александром Реввой и его супругой Анжеликой побывал в гостях у Пугачевой в ее Подмосковном особняке в деревне Грязь.

«Красивущие», — лаконично добавил модельер, прокомментировав снимок певицы.

Сама Кристина Орбакайте старается находить время и на творчество, и на семью. Так, певица побывала на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Устав от насыщенных концертных программ исполнительница вместе с дочкой Клавдией улетела в Юрмалу.