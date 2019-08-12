ЗВЕЗДЫ

Внучка Пугачевой сорвала «модную» фотосессию Орбакайте

7-летняя Клавдия решила подшутить над своей мамой.

Внучка Пугачевой сорвала «модную» фотосессию Орбакайте
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией (Фото: Globallookpress.com)

7-летняя Клавдия решила подшутить над своей мамой. Внучка Аллы Пугачевой сорвала «модную» фотосессию Кристины Орбакайте, в буквальном смысле ворвавшись в кадр. На личной страничке в Instagram певица поделилась с подписчиками «неудачными» снимками, с юмором отреагировав на проделки маленькой дочки.

«Когда позируешь для фото, но кое-кто решил подшутить… Клавдия… фотобомба», — подписала снимки Орбакайте.

Вместе с дочкой Клавой исполнительница проводила августовские каникулы в Юрмале. Там же этим летом отдыхала и Алла Борисовна с супругом шоуменом Максимом Галкиным. В поездку Примадонна отправилась вместе с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Кристина Орбакайте проводит каникулы вместе с дочкой. Фото: Instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте с юмором отнеслась к проделкам Клавдии. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Ранее Кристина показывала видеоролик с дочкой, которая исполняла песню на испанском. Как и наследники телеведущей Клавдия проявила интерес к языкам. Благодаря занятиям с гувернером Лиза с братиком стала бегло говорить на французском. Кроме того, дочка Орбакайте увлекается балетом. У певицы есть старшие сыновья: 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров. Они стали самостоятельными и редко наведываются в гости к маме. Сама Кристина дорожит редкими минутами, когда им удается собраться за одним столом.

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Тэги:

Алла ПугачеваЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим Галкин

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Внучка Пугачевой сорвала «модную» фотосессию Орбакайте
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