Внучка Пугачевой сорвала «модную» фотосессию Орбакайте

7-летняя Клавдия решила подшутить над своей мамой. Внучка Аллы Пугачевой сорвала «модную» фотосессию Кристины Орбакайте, в буквальном смысле ворвавшись в кадр. На личной страничке в Instagram певица поделилась с подписчиками «неудачными» снимками, с юмором отреагировав на проделки маленькой дочки.

«Когда позируешь для фото, но кое-кто решил подшутить… Клавдия… фотобомба», — подписала снимки Орбакайте.

Вместе с дочкой Клавой исполнительница проводила августовские каникулы в Юрмале. Там же этим летом отдыхала и Алла Борисовна с супругом шоуменом Максимом Галкиным. В поездку Примадонна отправилась вместе с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Ранее Кристина показывала видеоролик с дочкой, которая исполняла песню на испанском. Как и наследники телеведущей Клавдия проявила интерес к языкам. Благодаря занятиям с гувернером Лиза с братиком стала бегло говорить на французском. Кроме того, дочка Орбакайте увлекается балетом. У певицы есть старшие сыновья: 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров. Они стали самостоятельными и редко наведываются в гости к маме. Сама Кристина дорожит редкими минутами, когда им удается собраться за одним столом.