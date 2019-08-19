Звездный стиль

«Женственный силуэт»: невестка Пугачевой выбрала трендовое платье-плащ

В гардеробе 22-летней Алены Красновой появился универсальный и при этом актуальный наряд.

«Женственный силуэт»: невестка Пугачевой выбрала трендовое платье-плащ
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Невестка Аллы Борисовны не скрывает: она тщательно следит за всеми модными новинками. Будучи моделью, 22-летняя Алена Краснова интересуется, как фэшн-индустрией, так и бьюти-технологиями. На личной страничке в Instagram девушка не раз делилась советами по использованию профессиональных средств по уходу за чувствительной кожей. Кроме того, супруга Никиты Преснякова то и дело публикует фотоподборки, показывая новые дизайнерские наряды.

На этот раз внимание возлюбленной музыканта привлекло универсальное коричневое платье-плащ. По словам Алены, оно было сшито из «экстратонкого хлопка». Этот наряд, по мнению модели, идеально подойдет для вечернего мероприятия, если дополнить образ аксессуарами, в частности подобрать лаконичный ремешок. Так же такое платье можно надеть для прогулки по городу.

«Платье с женственным силуэтом — отличный повседневный и одновременно актуальный тренд нового сезона», — добавила возлюбленная Никиты Преснякова.

Не забыла Краснова и о белых полусапожках. Кроме того, девушка решила утеплиться, надев под платье водолазку. Ранее после дубайских каникул Алена жаловалась на дождливую и прохладную погоду в Москве. Готовясь к осеннему сезону, модель захотела обновить гардероб новым платьем.

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Алена КрасноваЗвездные детимода и стильНикита ПресняковПлатье-плащ

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«Женственный силуэт»: невестка Пугачевой выбрала трендовое платье-плащ
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