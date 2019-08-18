Юлия Высоцкая в отпуске поддержала тренд на гороховый принт

Актриса, недавно отпраздновавшая свое 46-летие, отправилась в европейское турне.

Вот уже несколько дней, как звезда фильма «Рай» вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, покинула Москву и колесит по красивейшим уголкам земного шара… В отпуске, да еще и с постоянным вниманием мужа, Юля постоянно улыбается.

Более того, поклонники заметили, что актриса невероятно похорошела. Средиземноморский бронзовый загар ей оказался к лицу…

Автор кулинарной передачи поделилась фотографиями в кроп-топе и забавных черных шортах в горох.

«У меня штаны в горошек! А у вас?», — посмеялась она.

Однако внимание подписчиков куда больше привлекли стройные ножки звезды и плоский животик и те одарили Юлю комплиментами. Согласитесь, что верится с трудом, что лучезарной блондинке на фото недавно исполнилось 46 лет.

Напомним, в честь дня рождения актрисы коллеги из продюссероского центра Андрея Кончаловского организовали флешмоб в Москве. И запустили в небо десятки воздушных шаров с теплыми поздравлениями.