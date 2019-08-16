Коллеги Высоцкой устроили флешмоб по случаю ее дня рождения

Свое 46-летие актриса празднует вдали от дома. Кончаловский увез супругу во Францию. Однако страна Коко Шанель — лишь одна из точек в маршруте семейной пары. Дальше они выдвинутся в двухнедельное путешествие по Европе.

Впрочем, и в Москве Юлю в особенный день ожидал сюрприз. Коллеги из продюсерского центра подготовили флешмоб и засняли его на видео.

Желающие поздравить Высоцкую собрались на лестнице с воздушными шарами в руках и табличкой «Взлетаем». Любопытно, что буквы собравшиеся поделили между собой. И у каждого, кто стоял в первом ряду, оказалось по плакату.

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Другие же держали воздушные шарики и под громкое «Ура» запустили их в небо. Актриса оказалась настолько тронута поздравлением, что выложила ролик в сеть.

«Я вас люблю», — поблагодарила она. В комментариях следом отметились многие звездные коллеги актрисы.